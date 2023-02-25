Hichem Khalfallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hichem Khalfallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hichem Khalfallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hichem Khalfallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hichem Khalfallah 2 Ekim 1991 tarihinde Arzew şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hichem Khalfallah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hichem Khalfallah, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Hichem Khalfallah'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hichem Khalfallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hichem Khalfallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hichem Khalfallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hichem Khalfallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SA Mohammadia

1 Temmuz 2015 yılında USM El Harrach

16 Ağustos 2017 yılında ASM Oran

4 Temmuz 2019 yılında O Médéa

10 Nisan 2021 yılında CR Belouizdad

Hichem Khalfallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hichem Khalfallah şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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