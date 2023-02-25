Hichem Lalaouna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hichem Lalaouna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hichem Lalaouna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hichem Lalaouna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hichem Lalaouna 18 Mayıs 1995 tarihinde Khenchela şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hichem Lalaouna Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Hichem Lalaouna'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hichem Lalaouna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hichem Lalaouna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hichem Lalaouna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hichem Lalaouna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında US Chaouia

1 Temmuz 2018 yılında MO Constantine

15 Ekim 2020 yılında Chelghoum Laïd

Hichem Lalaouna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hichem Lalaouna şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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