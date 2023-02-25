Hichem Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hichem Merabet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hichem Merabet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hichem Merabet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hichem Merabet 24 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hichem Merabet Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Hichem Merabet'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hichem Merabet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hichem Merabet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Khemis Miliana
1 Ekim 2021 yılında USM Khenchela
Hichem Merabet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hichem Merabet şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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