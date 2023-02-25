Hichem Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hichem Merabet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hichem Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hichem Merabet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.