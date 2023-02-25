Hichem Talha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hichem Talha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hichem Talha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hichem Talha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hichem Talha 14 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hichem Talha Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 5 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Hichem Talha'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hichem Talha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hichem Talha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hichem Talha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hichem Talha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2021 yılında MC Oran

Hichem Talha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hichem Talha şuan MC Oran takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.