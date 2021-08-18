Hıçkırık Hint filmi Türkçe dublaj full tek parça izle | Hıçkırık Hint filmi konusu ne, oyuncuları kim?
2018 Hint yapımı Hıçkırık filminin geçtiğimiz Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanmasının ardından izleyici arama motorlarında "Hıçkırık Hint filmi Türkçe dublaj full tek parça izle | Hıçkırık Hint filmi trt1 full izle" konu başlığını araştırıyor. Sizler için Hıçkırık filminin Türkçe dublaj versiyonuna yer verdik.
Geçtiğimiz günlerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan 2018 yapımı Hıçkırık filmi izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Naina Mathur isimli bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. Tourette sendromu sonucu birçok mülakattan olumsuz yanıt alan Mathur'un, hayalindeki iş olan öğretmenliği şehrin en elit okullarından birinde yapmasıyla yepyeni bir sürece başlamasını konu edinen film, izleyenlere hem mesaj veriyor hem de keyifli anlar yaşatıyor.
Hint ismi "Hichki" olan film Türkiye'de de büyük ilgi gördü.
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HIÇKIRIK FİLMİNİN KONUSU NE?
Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.
HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Rani Mukerji - Naina Mathur
Neeraj Kabi - Mr. Wadia
Rohit Saraf - Akshay
Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur
Asif Basra - Shyamlal
Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna
Vikram Gokhale - Mr. Khan
Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar
Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur
Hussain Dalal - Vinay
Ivan Rodrigues - Müdür
Harsh Mayar - Aatish