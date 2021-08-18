Hıçkırık Hint filmi Türkçe dublaj full tek parça izle | Hıçkırık Hint filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Geçtiğimiz günlerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan 2018 yapımı Hıçkırık filmi izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Naina Mathur isimli bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. Tourette sendromu sonucu birçok mülakattan olumsuz yanıt alan Mathur'un, hayalindeki iş olan öğretmenliği şehrin en elit okullarından birinde yapmasıyla yepyeni bir sürece başlamasını konu edinen film, izleyenlere hem mesaj veriyor hem de keyifli anlar yaşatıyor.

Hint ismi "Hichki" olan film Türkiye'de de büyük ilgi gördü.

HIÇKIRIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Rani Mukerji - Naina Mathur

Neeraj Kabi - Mr. Wadia

Rohit Saraf - Akshay

Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur

Asif Basra - Shyamlal

Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna

Vikram Gokhale - Mr. Khan

Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar

Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur

Hussain Dalal - Vinay

Ivan Rodrigues - Müdür

Harsh Mayar - Aatish