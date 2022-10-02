Hicret isminin anlamı nedir, Hicret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Hicret isminin anlamı; Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme anlamındadır. Bu içeriğimizde Hicret isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Hicret isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Hicret isminin anlamı nedir, Hicret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hicret isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hicret ismi ne demek, Hicret ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hicret isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

hicret Arapça hicret
1. isim Göç.

2. isim, tarih, din bilgisi İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi:
Hicretten yüz elli yıl sonra.

anlamı nedir?

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969
hicret
İngilizce: Hegira, Fransızca: hégire, Almanca: Hedschra, Hidschra
Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçmesi.

Hicret İsminin anlamı nedir? TDK Hicret anlamı:

Hicret ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır

1. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme. 2. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi.

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Hicret İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hicret ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Hicret isminin kökeni:

Hicret ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 3.644 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Hicret isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Hicret isminin rengi:

Papaya

Hicret ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Hicret isminin Harf Analizi Nedir ?

Hicret ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

C : Canlı, arkadaş canlısı

R : Akıllı, lider, sert

E : İletişim, duygusal karışık

T : Hayalperest, tembel,

Hicret isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hicret ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 10

İ: 12

C: 3

R: 21

E: 6

T: 24

= 76 Hicret İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

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Hicret isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Hicret ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hicret isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 8İ: 9C: 3R: 9E: 5T: 2 = 36

3 + 6 = 9 Kader sayısıdır

Hicret isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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