Hicri isminin anlamı nedir, Hicri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hicri isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hicri ismi ne demek, Hicri ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hicri isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hicri İsminin anlamı nedir? TDK Hicri anlamı:

Hicri isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında üç farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Tatlı Düşler, Hayaller; Kuruntu

2-Yiğit Ata, Onurlu Ata

3-Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili

Hicri İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hicri ismi kuranda geçmemektedir.

Hicri isminin kökeni:

Hicri ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 446 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Hicri isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Hicri isminin rengi:

Barut

Hicri ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Hicri isminin Harf Analizi Nedir ?

Hicri ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

C : Canlı, arkadaş canlısı

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Hicri isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hicri ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

İ : 12

C : 3

R : 21

İ : 12

= 58 – Hicri İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Hicri isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Hicri ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hicri isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 8 İ: 9 C: 3 R: 9 İ: 9 = 38

3 + 8 = 11 Kader sayısıdır

Hicri isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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