Hicri Takvim Nedir? Miladi takvim nedir? arasındaki farklar nelerdir?

2017 hicri yılbaşı ne zaman, Okuyucular Hicri takvim nedir, miladi takvim nedir? hangi takvim kullanımakta gibi soruları merak ediyor. Sizler için bu soruların cevabını araştırdık..