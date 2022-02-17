Hicvetme ne demek, TDK'ya göre Hicvetme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hicvetme ne demek? Hicvetme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hicvetme kelimesi. Peki hicvetme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hicvetme nedir, hicvetme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİCVETME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hicvetme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hicvetme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hicvetmek işi

