Hidajet Hanki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hidajet Hanki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hidajet Hanki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hidajet Hanki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hidajet Hanki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hidajet Hanki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hidajet Hanki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hidajet Hanki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hidajet Hanki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hidajet Hanki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hidajet Hanki 29 Haziran 1994 tarihinde Schwarzach im Pongau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hidajet Hanki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Hidajet Hanki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hidajet Hanki'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Hidajet Hanki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Hidajet Hanki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hidajet Hanki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Hidajet Hanki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hidajet Hanki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2004 yılında Wolfsberg Jgd

1 Temmuz 2007 yılında Wolfsberg Alt.

12 Ocak 2009 yılında Linz U15

1 Temmuz 2009 yılında Linz U17

1 Temmuz 2010 yılında FAL U18

1 Ocak 2011 yılında M. Boleslav U19

1 Temmuz 2012 yılında Mlada Boleslav

31 Ağustos 2015 yılında A. Salzburg

1 Temmuz 2016 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2019 yılında FC Botosani

16 Temmuz 2021 yılında Botev Plovdiv

Hidajet Hanki kimdir

Hidajet Hanki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hidajet Hanki şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Hidajet Hanki nereli

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