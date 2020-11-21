Hidayet Türkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Görevden alındı mı?

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanarak bir süre görevinden uzak kalan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyada çıkan söylentilere göre görevinden alındı. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Peki Hidayet Türkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Görevinden alındı mı? İşte detaylar...

HİDAYET TÜRKOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA NERELİ?

19 Mart 1979 tarihinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Yugoslavya’dan göç eden iki çocuklu bir ailenin küçük oğlu olarak doğan Hidayet Türkoğlu, 41 yaşındadır. Çocukluğunu İstanbul’da Bayrampaşa Yıldırım mahallesinde geçirdi. İlkokullu da Bayrampaşa Yıldırım ilköğretim okulunda okudu. Bayrampaşa İlköğretim Okulu’nda öğrenci olduğu yıllarda, basketbolla tanıştı.

O yıllarda ağabeyinin basketbol antrenmanlarında, antrenörler onu keşfederek okul takımına aldılar. Daha sonra basketboldaki başarı sayesinde Özel Çavuşoğlu Koleji’nden burs kazandı.15 yaşına kadar Özel Çavuşoğlu Koleji’nin hem okul hem de kulüp takımında basketbol oynamayı sürdürdü. Ardından Efes Pilsen Spor Kulübü’ne transfer oldu. Takımda oynarken Özel Çavuşoğlu Koleji’nde eğitimi devam etmekteydi. Bu dönemde okul takımında birçok başarı elde etti.

İlk imzasını 1997 senesinde Efes Pilsen’de attı ve dört sene boyunca Efes Pilsen A takımında oynadı. 1999–2000 sezonunda oynadığı final turunda turnuvanın en iyi beşine seçildi. Bu başarı o zamana kadar bir Türk basketbolcunun yakaladığı en büyük başarıydı. Bu başarıyla birlikte onun hedefleri de büyüdü ve NBA’ya gitme kararı aldı.

Amerika’daki avukatıyla görüşüp öncelikle ona ayarladığı 15 takımla çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. Bu geçirdiği dönem, onun Sacramento Kings takımına 1. tur 16. sıradan seçilmesini sağladı. Böylece NBA’ye en iyi dereceyle seçilen ilk Türk unvanına sahip oldu. 2000–2001 sezonu onun NBA’deki ilk sezonuydu. İlk başlarda çok heyecanlanmasına ve adaptasyon problemi yaşamasına rağmen, sezonun 2. bölümünü çok iyi geçirdi. 2001–2002 senesinde NBA çaylaklar All-Star kadrosuna seçildi. All-Star etkinliklerinde katılmış olduğu şut yarışmasında üçlü üç maçlarda şampiyonluk kazandı.

Çaylak All–Star kadrosunda yer alışı o zamana kadar Türk oyuncular arasında elde edilen en iyi başarıydı. Bir sene sonra NBA’in son şampiyonu San Antonio Spurs takımına takas edildi. O yıl San Antonio Spurs birçok hafta üç sayı isabet yüzdesinde NBA birincisiydi. Yine aynı sezonda Adidas’ın bir reklam filminde Tim Duncan ile oynadı. Sezon sonunda San Antonio Spurs ve Phoenix Suns’ın tekliflerine rağmen Orlando Magic ile 6 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Çok başarılı geçen 2004–2005 sezonunda en iyi 6. adam ödülüne aday gösterildi. Sezon sonunda çocukluk aşkı Banu Ergür ile evlendi. Düğünün hemen ardından vatani görevini Burdur 58. Piyade Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda yaptı. 2005–2006 sezonunda sayı ortalamasını artırarak çok başarılı bir sezon daha geçirdi. 2006–2007 sezonun ilk bölümünde sakatlıklarına rağmen 2. yarısında çok başarılı bir performans sergileyerek takımının 4 yıl aradan sonra Play Off’a kalmasında önemli bir rol oynadı.

Bir dergi tarafından çocuklarının fotoğrafını yayımlama karşılığında verilen 10bin TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.2009-10 sezonunda, 1 Temmuz tarihinde serbest kalan ve Orlando Magic’in 4 yıllığına 35 milyon dolar önerisine hayır diyen Hidayet, Portland Trail Blazers yöneticileri ile görüştü; şehri ve kulübün tesislerini gezdikten sonra kulüple anlaşmaya varıldığı açıklandı. Toronto’nun 5 yıllık sözleşme karşılığında 56 milyon dolarlık teklifini kabul eden Hidayet, kararında Toronto’nun kozmopolit olması ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir şehir olması etkili olduğunu vurguladı.

2010 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen Dünya Basketbol Şampiyonasında milli takımda yer aldı. Türkiye basketbol takımı şampiyonada dünya ikincisi oldu.

GÖREVİNDEN ALINDI MI?

AK Parti’ye yakın kaynaklardan edinilen kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu Türkiye’ye getirmesini istedi.

Türkoğlu, parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu’na Saray’daki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı’ndan da istifa etmesi istendi.