Hidayet Türkoğlu: “Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Verilecek olan kararlar ile Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çalıştayın çok büyük katkıları olacağına inanan Hidayet Türkoğlu, "Bu anlamda sayın bakanımız ve tüm ekibini kutluyorum. Her kulübümüzün her federasyonumuzun farklı beklentileri var. Biz de basketbol federasyonu olarak kendi istek ve beklentilerimizi başta sayın bakanımıza ve daha sonra ekip arkadaşlarıyla paylaştık. Umuyorum ki çalıştay sona erdiği zaman bu konumlarda olan federasyon başkanları olarak, daha sonra kulüpler olarak verilecek olan kararlar Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Tecrübelerimizi, bu işi nasıl yaptığımızı diğer federasyonlar ile paylaşmak istediğimizi her fırsatta dile getirdik"

Federasyon başkanlarının farklı istek ve talepler olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Biz basketbol federasyonu olarak şu an kendi ayaklarımız üstünde duran gayet sağlam bir federasyonuz. Bu anlamda tecrübelerimizi, bu işi nasıl yaptığımızı onlarla paylaşmak istediğimizi her fırsatta dile getirdik. Bu tip çalıştayları Sayın Cumhurbaşkanımız da çok yakından takip ediyor. Kendileri zaten eski bir sporcu ve spora ne kadar değer verdiğini hepimiz biliyoruz. İnanıyorum ki bu çalıştay sürecinde inşallah bir spor politikasına dönüşür ve Türk sporuna çok önemli şeyler katar" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: İHA