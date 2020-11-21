Hidayet Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) November 21, 2020

Hidayet Türkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Korona mı oldu?

HİDAYET TÜRKOĞLU KİMDİR?

19 Mart 1979 İstanbul doğumlu olan Hidayet Türkoğlu, Bayrampaşa İlköğretim Okulu ve Özel Çavuşoğlu Koleji'nde okudu.

Oyunculuk kariyeri boyunca ülkemizde Efes Pilsen forması giyen Türkoğlu; 2000 yılında NBA draftinde 1.tur 16.sıradan Sacramento Kings tarafından seçildi. NBA kariyeri boyunca Sacramento Kings (2000-2003), San Antonio Spurs (2003-2004), Orlando Magic (2004-2009 ve 2010-2014), Toronto Raptors (2009-2010), Phoenix Suns (2010) ve LA Clippers (2014-2015) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Türkoğlu, 2008 yılında Orlando Magic’de sergilediği performans sonrasında NBA’de ‘Sezonun En Çok Gelişme Kaydeden Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

1998-2014 yılları arasında 309 kez Ay Yıldızlı formayı giyen Türkoğlu, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadrolarda yer aldı.

Hidayet Türkoğlu; 24 Mart 2014’de A Milli Basketbol Takımı'nı bırakma kararını alırken, 13 Kasım 2015'te de basketbolu bıraktığını açıkladı.

Oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra Hidayet Türkoğlu, 16 Kasım 2015 - 7 Haziran 2016 tarihleri arasında Türkiye Basketbol Federasyonu'nun CEO'su olarak görev yaptı. Türkoğlu ayrıca; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevine de getirildi.

Hidayet Türkoğlu, 26 Ekim 2016 tarihinde Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurulu'nda 5 sandıkta kullanılan 143 oydan geçerli olan 113'ünü alarak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Hidayet Türkoğlu, İngilizce bilmektedir.