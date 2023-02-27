Hideki İshige kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hideki İshige Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hideki İshige adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hideki İshige Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hideki İshige 21 Eylül 1994 tarihinde Fuji, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石毛 秀樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hideki İshige Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Hideki İshige, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hideki İshige'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hideki İshige Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/12094991

http://www.instagram.com/ishige8_official/

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Hideki İshige Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hideki İshige isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hideki İshige Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hideki İshige futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2012 yılında Shimizu S-Pulse

1 Şubat 2017 yılında Fagiano Okayama

31 Ocak 2018 yılında Shimizu S-Pulse

28 Temmuz 2021 yılında Fagiano Okayama

31 Ocak 2022 yılında Shimizu S-Pulse

1 Şubat 2022 yılında Gamba Osaka

Hideki İshige Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hideki İshige şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hideki İshige Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fuji Daichi SSS, Shimizu S-Pulse

Japonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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