Hidetaka Maie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hidetaka Maie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hidetaka Maie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hidetaka Maie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hidetaka Maie 28 Temmuz 2003 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 真家 英嵩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hidetaka Maie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hidetaka Maie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hidetaka Maie'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Hidetaka Maie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hidetaka Maie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hidetaka Maie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hidetaka Maie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Kashiwa Reysol

Hidetaka Maie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hidetaka Maie şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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