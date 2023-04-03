Hidetoshi İgarashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hidetoshi İgarashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hidetoshi İgarashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hidetoshi İgarashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hidetoshi İgarashi 20 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 五十嵐 英敏 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hidetoshi İgarashi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hidetoshi İgarashi'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hidetoshi İgarashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hidetoshi İgarashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2019 yılında Toin Univ. FC
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Hidetoshi İgarashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hidetoshi İgarashi şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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