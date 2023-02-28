Hideyoshi Arakaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hideyoshi Arakaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hideyoshi Arakaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hideyoshi Arakaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hideyoshi Arakaki 2 Ocak 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hideyoshi Enrique Arakaki Chinen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hideyoshi Arakaki Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Hideyoshi Arakaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hideyoshi Arakaki'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hideyoshi Arakaki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hideyoshiarakakioficial/

Hideyoshi Arakaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hideyoshi Arakaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hideyoshi Arakaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hideyoshi Arakaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

1 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2022 yılında UTC

31 Aralık 2022 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Hideyoshi Arakaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hideyoshi Arakaki şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Hideyoshi Arakaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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