Hıdır isminin anlamı nedir, Hıdır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hıdır isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hıdır ismi ne demek, Hıdır ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hıdır isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hıdır İsminin anlamı nedir? TDK Hıdır anlamı:

İmdada yetişen, zamanında yardıma gelen mec. acizlerin yardımcısı, hayırlı işler yapan rivayete göre ölümsüzlüğe kavuşan İlyas peygamberin adıdır. Yazın geldiğini haber veren, yeşillik gibi de açıklanır.

Hıdır ismi Türk dil kurumunda Hızır ismi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca halk arasında iki farklı şekilde bilinmektedir.

1-Melekle İlgili, Melek Gibi

2-Bilgili ve hikmet sahibi.

Hıdır İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hıdır ismi kuranda geçmemektedir.

Hıdır isminin kökeni:

Hıdır ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 14356 kişi tarafından yoğun olarak

kullanılmaktadır.

Hıdır isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Hıdır isminin rengi:

Mavi

Hıdır ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Hıdır isminin Harf Analizi Nedir ?

Hıdır ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

D : Üstün güçler, güçlü

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Hıdır isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hıdır ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

I : 11

D : 5

I : 11

R : 21

= 58 – Hıdır İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Hıdır isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Hıdır ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hıdır isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 8 I: 9 D: 4 I: 9 R: 9 = 39

3 + 9 = 12 Kader sayısıdır

Hıdır isminin 12 kader sayısına göre kişilik özellikleri

12 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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