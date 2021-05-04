Hıdırellez dileği nasıl yapılır, yazılır? Hıdırellez dileği ne zaman dilenir, suya atılır mı? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

HIDRELLEZ NEDİR?

Adım adım yaklaşan Hıdrellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Anadolu'da, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen baharın habercisi "Hıdrellez", asırlardır nesilden nesile aktarılıyor.

HIDRELLEZ NE ZAMAN 2021?

Hıdırellez her sene olduğu gibi 2021 yılında da 5-6 Mayıs'ta kutlanmaktadır.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

Hıdrellez gecesi ise Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum'da “mani çekme” adı verilir.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL YAZILIR? DİLEK SUYA ATILIR MI?

Hıdırıllezde sabah ilk iş yapılması gerekenlerin başında gül ağacının dibine gitmek vardır. Akşamında konulan para alınıp cüzdana yerleştirilir, yazılan dilek kağıtları da alıp suya atılır. Suya atılmasının sebebi kağıt ne kadar hızlı yok olursa dileğin o kadar hızlı gerçekleşeceğine inanılmasıdır.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN DİLENİR?

5 Mayıs Çarşamba günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

HIDRELLEZ DUASI NEDİR? NASIL DUA EDİLİR?

Hıdrellez duasının 40 defa okunması gerekir. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü ise 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor. Ardından içinizden geldiği gibi Allah’a dua eder, Allah’a olan dileklerinizi iletir ve bu senenin hayırlı olması, bol rızıklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz. Hıdrellez duası şu şekildedir;

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammedin Resullullah yetiş imdadıma Hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır deryada erdim murada amin.

Bu duanın yanı sıra dileklerinizi bağlarken de bereket duasını okumanız gerekir. Hıdrellez bereket duası ise şu şekildedir;

Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya Hızır Ya İlyas