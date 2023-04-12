Hıdırellez'de Ne Yapılır? Hıdırılellez Ne Zaman Başlar! Hıdırellez'i Kimler Kutlar

Hıdırellez Türk toplumu için değerli bir gün olarak ifade edilir. Öyle ki bir tür bayram olarak kutlanır. Ve bolluk bereketi simgelemesi nedeniyle o gün bazı ritüeller yapılır. Peki, Hıdırellez nedir? Hıdırellez’in olduğu gün ne yapılması gerekir ve Hıdırellez ne yapılır kutlamalar nelerdir?

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi Hıdırellez bir bereket sembolüdür. Bahar'ın gelişini haber verir ve özellikle Hıdırellez Türk toplumu açısından farklı bir öneme sahiptir. Hızır Aleyhisselam ile İlyas peygamberin kavuşmasını simgeler. Sadece ülkemizde değil Türki Cumhuriyetlerde de kutlanır. Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan hatta Balkanlar’da dahi Hıdırellez kutlanır. Dolayısıyla Türk toplumunun bir geleneği olarak ifade ediliyor.

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Hıdırellez’in Önemi

Hızır Aleyhisselam Kur’an-ı Kerim'de Musa Peygamber ile yolculuk yapan bir Allah dostu olarak ifade ediliyor. Hatta bazı âlimlere göre Hızır Aleyhisselam'ın Melek olduğu düşünülüyor. Ölümsüz bir ruh olarak da ifade edilen Hızır Aleyhisselam darda kalanlara yardım eden hatta her dönemde farklı suretlerde dolaşan bir kişidir. İlyas peygamber ile Hızır Aleyhisselam yılda bir gün sohbet edip geçirdikleri ve gezdikleri topraklarda yeşilliklerin açtığı söylenir. Bir tür rivayet ya da efsane olarak da ifade ediliyor. Ancak Türk toplumunda bu gelenek daha çok baharın gelişi ve dileklerin kabul olması nedeniyle kutlanıyor.

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Hıdırellez Kutlamasında Neler Yapılıyor?

Baharın gelişi ve bugün de Hıdırellez ne yapılır konusu gündeme geliyor. Öncelikle Hıdırellez günü temizlik yapılamaz. Daha çok ateş yakılır, dualar edilir. Dilekler tutulur, börekler açılır, çörekler yapılır bir bayram havasında gibi kutlanır. Gelenek olması nedeniyle kutlama yapılır Ancak İslam kaynaklarında herhangi bir yeri mevcut değildir. Bu yüzden Hıdırellez kutlaması günümüzde belirli kesimlerce daha çok kutlanır. Ateşin etrafında dans edilir ve ateşin üzerinden gençler atlar ve daha birçok farklı gelenek toplumlara göre değişiyor.

Hıdırellez Dileği Nasıl Yapılır?

Hıdırellez kutlaması yapılırken aynı zamanda dileği olan kişiler tarafından da farklı uygulamalar bulunuyor. Hıdırellez ne yapılır ve nasıl dilekler ifade ediliyor? Herkesin bir dileği vardır. İşte bu dilekleri kâğıtlara yazmak hatta çizmek gerekir. Hıdırellez günü sabahın bu dilekleri gül ağaçlarına asmak ya da gül ağacı köküne gömmek gerekiyor. Bazı kişiler ise yazmış oldukları dileklerini ya da çizmiş oldukları dileklerini akarsuya bırakırlar. Bu notların akarsuya karışıp toprağa ulaşması sağlanıyor.

Hıdırellez Kutlama Tarihi Ne Zaman

5 ve 6 Mayıs günü her yıl bu kutlamalar yapılıyor. Yapılan ritüeller sonucu dileğin kabul olup olmayacağı bilinmese de bilinçaltına aslıda bir yerde kayıt oluşturulur. Böylece dileğinin kabul olacağına inanılır. Hatta Çin toplumunda Fener Bayramı bulunuyor fenerlerin içine direkler yazılıp gökyüzüne bırakılıyor. Tıpkı bu örnekteki gibi Türk toplumunda da Hıdırellez’de dilekler yazılıp suya ya da gül yapraklarına bırakılır. Böylelikle dileğin olacağına inanç duyulur.