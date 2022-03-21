Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri görev tanımı nedir, Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri ne iş yapar, Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri Tanımı;

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Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri Maaşları

Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.12

Meslek Adı :

Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kamu ve özel teşebbüslerindeki hidroelektrik santrallerinde ara insan gücü niteliğinde tekniker vasıfları ile teçhiz edilmiş nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hidroelektrik Santralleri Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hidroelektrik santrallerinde kumanda operatörlüğü görevini yapmak,

b) Vardiya elamanı olarak çalışmak,

c) Yetkili elektrik mühendisinin bilgisi ve kontrolü altında yüksek gerilim alanlarında çalışmak,

d) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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