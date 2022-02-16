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Hidrobiyolojik ne demek, TDK'ya göre Hidrobiyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hidrobiyolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hidrobiyolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hidrobiyolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hidrobiyolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hidrobiyolojik ne demek, TDK'ya göre Hidrobiyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrobiyolojik ne demek? Hidrobiyolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrobiyolojik kelimesi. Peki hidrobiyolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrobiyolojik nedir, hidrobiyolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HİDROBİYOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrobiyolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hidrobiyolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrobiyolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidrobiyoloji ile ilgili

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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