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Hidroelektrik Santral Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hidroelektrik Santral Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Hidroelektrik Santral Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Hidroelektrik Santral Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Hidroelektrik Santral Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hidroelektrik Santral Operatörü görev tanımı nedir, Hidroelektrik Santral Operatörü ne iş yapar, Hidroelektrik Santral Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hidroelektrik Santral Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hidroelektrik Santral Operatörü Tanımı;

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Hidroelektrik Santral Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hidroelektrik Santral Operatörü Maaşları

Hidroelektrik Santral Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hidroelektrik Santral Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hidroelektrik Santral Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Hidroelektrik Santral Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.05

Meslek Adı :

Hidroelektrik Santral Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir hidroelektrik kuvvet santralindeki elektrik enerjisi üretme ünitelerini ve ilgili mekanik ve hidrolik teçhizatın çalışmalarını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hidroelektrik Santrali Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su türbinlerini, jeneratörleri ve ilgili teçhizatı kontrol etmek üzere tevzi tablosunu ve elle işleyen diğer teçhizatı çalıştırmak,

b) Enerji talebine göre çeşitli üretim ünitelerindeki enerji üretimini ayarlamak,

c) Elektrik santrali ve trafo merkezleri arasındaki devre besleyicilerine elektrik enerjisinin dağılımını sağlayan tevzi tablosunu çalıştırmak,

d) Su türbinlerinin çalışma süratinin artırılması gerektiği hallerde su basıncının artırılmasını temin etmek,

e) Kontrol tablosunu ve göstergeleri izleyerek gerekli kayıtları tutmak ve teçhizatın işlemesine nezaret etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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