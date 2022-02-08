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Hidrofil ne demek, TDK'ya göre Hidrofil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hidrofil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hidrofil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hidrofil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hidrofil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hidrofil ne demek, TDK'ya göre Hidrofil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrofil ne demek? Hidrofil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrofil kelimesi. Peki hidrofil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrofil nedir, hidrofil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HİDROFİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrofil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hidrofil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrofil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sucul
- Su böceği

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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