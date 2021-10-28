Hidrofor ne demek, TDK'ya göre Hidrofor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrofor ne demek? Hidrofor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrofor kelimesi. Peki hidrofor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrofor nedir, hidrofor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROFOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrofor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidrofor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrofor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Subasar

