Hidroksil ne demek, TDK'ya göre Hidroksil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidroksil ne demek? Hidroksil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidroksil kelimesi. Peki hidroksil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidroksil nedir, hidroksil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROKSİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidroksil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidroksil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidroksil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH)

