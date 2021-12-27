Hidrometre ne demek, TDK'ya göre Hidrometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrometre ne demek? Hidrometre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrometre kelimesi. Peki hidrometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrometre nedir, hidrometre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrometre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidrometre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrometre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Suölçer

