Hidrosiyanik ne demek, TDK'ya göre Hidrosiyanik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrosiyanik ne demek? Hidrosiyanik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrosiyanik kelimesi. Peki hidrosiyanik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrosiyanik nedir, hidrosiyanik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROSİYANİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrosiyanik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidrosiyanik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrosiyanik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)

