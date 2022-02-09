Vitray ne demek, TDK'ya göre Vitray kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ziraat Türkiye Kupası son 16: Bandırmaspor - Sivasspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiYakup Tilki kimdir? Ne dedi? Yakup Tilki tutuklandı mı?Inter'de kriz büyüyor! Hakan Çalhanoğlu, Handanovic ve D'Ambrosio birbirine girdi!TikTok fenomeni Cemre Solmaz, gönlünü Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Emre Aslan'a kaptırdı! Aşkları yankı getirdi!Barış Doster kimdir? Kaç yaşında, nereli? Barış Doster'in biyografisiİlan Ve Reklam Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMetehan Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Metehan Demir'in biyografisi...Hidroterapi ne demek, TDK'ya göre Hidroterapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahmet Hakan, Turgay Güler'in sözlerine açıklık getirdi, ortalığı yangına çevirenleri susturdu: " Yaptığı espri, HES’lere itiraz eden çevrecilere"
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Hidroterapi ne demek, TDK'ya göre Hidroterapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hidroterapi ne demek, TDK'ya göre Hidroterapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hidroterapi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hidroterapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hidroterapi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hidroterapi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hidroterapi ne demek, TDK'ya göre Hidroterapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidroterapi ne demek? Hidroterapi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidroterapi kelimesi. Peki hidroterapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidroterapi nedir, hidroterapi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HİDROTERAPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidroterapi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hidroterapi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidroterapi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su tedavisi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT