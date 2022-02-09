Hidroterapi ne demek, TDK'ya göre Hidroterapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidroterapi ne demek? Hidroterapi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidroterapi kelimesi. Peki hidroterapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidroterapi nedir, hidroterapi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROTERAPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidroterapi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidroterapi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidroterapi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su tedavisi

