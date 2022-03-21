Hidrotest Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hidrotest Operatörü görev tanımı nedir, Hidrotest Operatörü ne iş yapar, Hidrotest Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hidrotest Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hidrotest Operatörü Tanımı;

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Hidrotest Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Hidrotest Operatörü Maaşları

Hidrotest Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hidrotest Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hidrotest Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.68

Meslek Adı :

Hidrotest Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretimi tamamlanmış radyatör, boru, kazan, eşanjör, tüp vb.? çeşitli mamullerin talimatlara uygun olarak hidrostatik testini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hidrotest Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Değişik boyutlardaki test flanşlarını hazırlamak,

b) Ürünün en uygun pozisyonda test standına çıkarılmasını sağlamak,

c) Test için ürünü uygun pozisyona getirmek, gerekli yerlerden beslemek, bağlamak,

d) Ürüne içinde hava kalmayacak şekilde su basmak,

e) Basınç ölçme düzeneğini ayarlamak,

f) Testi uygulayarak çıkabilecek kaçakları ve sızdırma yerlerini belirlemek ve uygun şekilde işaretlemek,

g) Hatalı ürünleri ayırmak,

h) Test sırasında çıkan sorunları gidermek,

i) Kullanılan ölçme ve diğer aletlerin basit bakım ve ayarlarını yapmak,

j) Çalışma ortamı ve malzemelerin temizlik ve bakımını yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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