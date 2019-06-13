Hıghway’den Babalar Gününe özel yarışma

BOLU (İHA) – Bolu'da hizmet veren Highway Outlet, Babalar Günü nedeniyle ziyaretçileri arasında PlayStation turnuvası düzenleyecek.

Babalar Günü'ne özel 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan PlayStation turnuvası eleme usulü yöntemiyle düzenlenecek. Rakiplerini eleyen yarışmacılar Pazar günü de yarışmaya hak kazanacaklar. Pazar günü son 16 turuna kalan yarışmacılar, 15 m2 büyüklüğündeki dev ekranda kendi aralarında yarışarak. Çekişmeli anlara sahne olması hedeflenilen turnuvada ilk 3'e girenler sürpriz hediyeler verilecek. Yarışmaya katılacak herkesin ödüllendirileceği turnuvaya katılmak isteyenler AVM'de duyurulan iletişim numarasını arayarak kayıt yaptırabilecek. İki gün sürecek yarışma Highway Outlet AVM'deki büyük alanda gerçekleşecek.

Babalar Günü'nün yanısıra 14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek olan öğrencilere de Highway Outlet'in bir sürprizi olacak. Karnesini alarak Alışveriş Merkezi Danışma noktasını getiren herkes anında birbirinden güzel sürpriz hediylerin de sahibi olacak.

Kaynak: İHA