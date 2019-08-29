Highway’den Zafer Bayramına özel etkinlikler

Bolu'da bulunan Highway AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve çocuklar için hazırladığı aktivitelerle ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşatacak.

Bolu TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ziyaretçilerine coşkulu anlar yaşatacak. Bolu Belediyesi'nin 28 kişiden oluşan profesyonel bando ekibi, coşku dolu bir gösteriyle 30 Ağustos Cuma günü 13.30-14.30 saatleri arasında Highway Outlet ziyaretçileriyle buluşacak. Gösteri boyunca Türk Bayrakları eşliğinde en güzel marşlar Zafer Bayramı için hep bir ağızdan çalınıp söylenecek.

Çocuklar için de etkinliklerine ara vermeden devam eden Highway AVM, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında miniklerin sınırsızca eğleneceği etkinliğe ev sahipliği yapacak. 7 Eylül Cumartesi ve 8 Eylül Pazar günü ise, saat 14.00-18.00 saatleri arasında, minikler "AVM Mutfak" etkinliğiyle kendileri için oluşturulan mutfaklarda tüm hünerlerini sergilerken okul öncesi gönüllerince eğlenme fırsatı bulacaklar.

Kaynak: İHA