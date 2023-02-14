Higinio Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Higinio Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Higinio Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Higinio Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Higinio Marin 19 Ekim 1993 tarihinde Calasparra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Higinio Marín Escavy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Higinio Marin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Higinio Marin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Higinio Marin'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Higinio Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Higinio Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Higinio Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Higinio Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Murcia Imperial

16 Temmuz 2014 yılında CyD Leonesa

1 Eylül 2014 yılında La Hoya Lorca

31 Temmuz 2015 yılında UCAM Murcia

21 Ocak 2016 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2017 yılında CD Numancia

12 Ağu 2020 yılında Ludogorets

28 Şubat 2022 yılında Górnik Zabrze

30 Haziran 2022 yılında Ludogorets

27 Temmuz 2022 yılında Albacete

Higinio Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Higinio Marin şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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