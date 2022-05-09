Higrofil ne demek, TDK'ya göre Higrofil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Higrofil ne demek? Higrofil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi higrofil kelimesi. Peki higrofil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre higrofil nedir, higrofil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİGROFİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Higrofil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Higrofil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre higrofil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nemcil

