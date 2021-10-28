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Higrostat ne demek, TDK'ya göre Higrostat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Higrostat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Higrostat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Higrostat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Higrostat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Higrostat ne demek, TDK'ya göre Higrostat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Higrostat ne demek? Higrostat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi higrostat kelimesi. Peki higrostat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre higrostat nedir, higrostat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HİGROSTAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Higrostat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Higrostat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre higrostat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nemdenetir

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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