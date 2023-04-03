Hijiri Onaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hijiri Onaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hijiri Onaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hijiri Onaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hijiri Onaga 23 Şubat 1995 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 翁長 聖 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hijiri Onaga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Hijiri Onaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hijiri Onaga'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hijiri Onaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hijiri Onaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hijiri Onaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hijiri Onaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında V-V. Nagasaki

4 Ocak 2020 yılında Omiya Ardija

9 Ocak 2022 yılında Machida Zelvia

Hijiri Onaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hijiri Onaga şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.