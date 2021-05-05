Özellikle gıda sektöründe büyük öneme sahip hijyen sertifikası, alınması zorunlu belgeler arasında yer almakta olup belli bir eğitime tabi tutulduktan sonra alınabiliyor. 2013 yılında, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile yürürlüğe giren belge hakkında, Hijyen belgesi nedir, niçin alınır? Hijyen belgesi nasıl alınır? konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

HİJYEN BELGESİ NEDİR, NİÇİN ALINIR?

Başta gıda işletmeleri açısından yüksek öeneme sahip hijyen belgesi bulundurmayan işletmeler, cezai işlemlere tabi tutulmaktadır.

İnsanların sağlığına zarar verecek ortamlarda alınan tedbirleri uygulamalı olarak gösteren eğitim sonrasında başvuru yapanlara verilen hijyen belgesine sahip kişiler, gıda üretimi, su üretimi, dövmecilik, kuaförlük, hamam- kaplıca işleri, masaj ve güzellik salonları gibi yerlerde çalışabilirler. Aynı zamanda online olarak düzenlenen derslerle de belli bir ücret karşılığında alınabilen hijyen belgesinin zorunlu olduğu sektmrler şöyledir:

Su üretimi yapan yerler

Doğal su ve mineral üretimi yapan yerler

Gıda üreten işyerleri

Perakende gıda satışı yapan yerler

Gıda taşımacılığı veya servisi yapan yerler

Pansiyonlar

Oteller

Moteller

Misafirhaneler

Yurtlar

Öğrenci Yurtları

Konaklama yerleri

Temizlik hizmetleri veren yerler

İnsan teniyle direkt temasta bulunan hizmet veren kurumlar

Kuaför

Mutfaklar

Berber

Hamam

Havuz

Sauna

HİJYEN BELGESİ NASIL ALINIR?

Hijyen belgesine sahip olabilmek için ilk olarak hijyen belgesi eğitimi alınmalıdır. Hijyen eğitimini alabilmek için kişi şehrinde bulunan Halk Eğitim Merkez'lerine gitmelidir. Türkiye'de tüm şehirlerde aktif olarak bulunan bu merkezlerde belirli periyotlarda hijyen belgesi verilmektedir. Hijyen belgesinin nasıl alındığı kısaca ü. aşamada açıklanabilir:

1) Halk Eğitim Merkezlerinde Hijyen Belgesi eğitimi alınır,

2) Hijyen Belgesi sınavına girilir,

3) Sınavda başarılı olunursa Hijyen Belgesi alınır.

Hijyen belgesi Halk Eğitim Merkezlerinden alınır. ayrıca özel kurs merkezlerinde de belirli ücret karşılığında hijyen belgesi verilir. Kişilere belirli eğitimler verilir ve bu eğitimlerin sonucunda insanlar bir sınava tabi tutulur. Sınavı başarıyla tamamlayan kişiler ise Hijyen Belgesi sahibi olurlar. Hijyen belgesi için verilen eğitimdeki dersler şunlardır:

Tuvalet temizliği

Kişisel temizlik kuralları

Koruyucu giysi kullanımı

Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri

Gıda hijyeni

Mutfak hijyeni

İşveren ve İşçilere Yönelik Sağlık Yasaları

Virüsler

Bakteriler

Parazitler

Mantarlar

Enfeksiyonlar

Hijyen kursu minimum 8 saat olması gerekiyor. Hijyen belgesi için özel bir başvuru belgesi gerekmiyor, başvurular kimlikle yapılabiliyor.

HİJYEN BELGESİ SORGULAMA

Hijyen belgesi bazı iş yerlerinden personel alımı esnasında çok önemlidir. Hijyen belgesi olmadan işe personel alınamaz. Bu yüzden insanlar işe başvurmadan hijyen belgesi alırlar. E-devlet üzerinden pek çok işlemin gerçekleştiği insanlar tarafından bilinmektedir. E-devlet üzerinden yapılan işlemlerden birisi Hijyen Belgesi sorgulamadır. Belirli iş yerlerinde istenen belgelerden birisi olan Hijyen Belgesinin güvenilir olup olmadığını anlayabilmek için kişiler E-devlet üzerinden Hijyen Belgelerini sorgularlar. Hijyen belgesinin sorgulanması oldukça basit bir işlemdir.

Yukarıdaki linke girdikten sonra gerekli adımları gerçekleştirerek kişiler hijyen belgelerini sorgulayabilirler. Hijyen belgesi sorgulama işini başaramayan kişiler bu konu ile ilgili videoları izleyebilirler.

HİJYEN BELGESİ ÜCRETİ

Hijyen belgesi 2013 yılında bir resmi gazetede ilan edilmiştir. Bu belge belirli bazı iş kurumlarında personellerden istenmektedir. Halihazırda çalışan kişileri iş yeri belge almak için yönlendirse de işe yeni girecek kişiler bu belgeyi kendileri alırlar. Hijyen belgesi alabilmek için Halk Eğitimi Merkezlerine gidilmektedir. Elbette çoğu şey gibi hijyen belgesi de bir ücrete sahiptir. Hijyen belgesini alabilmek için ödenmesi gereken ücret hijyen belgesini alacak kişiler tarafından araştırılmaktadır. Aslına bakılırsa Halk Eğitim Merkezlerinde Hijyen Belgesi ücretsizdir. Özel kurs merkezlerinde ise 200 TL - 1000 TL arası değişen bir ücreti vardır.