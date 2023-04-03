Hikaru Nagasawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hikaru Nagasawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hikaru Nagasawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hikaru Nagasawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.