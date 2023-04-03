Hikaru Nagasawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hikaru Nagasawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hikaru Nagasawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hikaru Nagasawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hikaru Nagasawa 7 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長澤 輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hikaru Nagasawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Hikaru Nagasawa'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hikaru Nagasawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hikaru Nagasawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Kansai Univ.
Hikaru Nagasawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hikaru Nagasawa şuan Kansai University takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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