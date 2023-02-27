Hikaru Nakahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hikaru Nakahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hikaru Nakahara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hikaru Nakahara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hikaru Nakahara 8 Temmuz 1996 tarihinde Yamaga, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中原 輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hikaru Nakahara Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hikaru Nakahara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hikaru Nakahara'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hikaru Nakahara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hikaru Nakahara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hikaru Nakahara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hikaru Nakahara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Roasso Kumamoto

9 Ocak 2021 yılında Monte. Yamagata

9 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

Hikaru Nakahara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hikaru Nakahara şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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