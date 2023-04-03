Hikaru Sekiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hikaru Sekiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hikaru Sekiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hikaru Sekiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hikaru Sekiya {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 関谷 輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hikaru Sekiya Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hikaru Sekiya'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hikaru Sekiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hikaru Sekiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hikaru Sekiya şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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