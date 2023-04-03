Hikaru Sekiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hikaru Sekiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hikaru Sekiya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hikaru Sekiya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.