Hikmet Albayrak kimdir? Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ardından oğulları Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, koronavirüs tedavisisonrası test sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bu açıklama sonrası birçok internet kullanıcısı Hikmet Albayrak hakkında arama yapmaya başladı. Peki Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşında? | Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi mi? Detaylar haberimizde.

HİKMET ALBAYRAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Hikmet Albayrak, 1983 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul üniversitesi Ekonometri bölümünde okudu. 13 yaşında Altur Turizmde çalışmaya başladı.

HİKMET ALBAYRAK KORONAVİRÜSÜ YENDİ Mİ?

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak da koronavirüse yakalanmıştı.

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güzel haberi verdi.

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, ''Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.'' paylaşımında bulundu.

Abdurrahim Albayrak ile Nadiye Albayrak'ın koronavirüs tedavisi ise devam ediyor. Abdurrahim Albayrak, son olarak sağlığının iyiye gittiğini açıklamıştı.

Hikmet Albayrak'ın paylaşımı:

Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim. — Hikmet Albayrak (@Hikmet_Albayrak) March 29, 2020

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

1954 yılında Rize’de doğmuş olan Albayrak, 1977 yılında Altur Turzim Otobüs İşletmeciliği’ni kurmuştur.

Altur Turzim Servis ve Tic. Ltd. Şti. yanında Altur Turizm Taşımacılık Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Altur Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Altur Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Altur Turizm Filo Kiralama şirketlerinin yönetim kurulu başkanıdır.

1992 – 1994 Galatasaray Altyapı Başkanlığı, 2001 – 2013 arası çeşitli dönemlerde Galatasaray Futbol Şube sorumluluğu, 2014’te İkinci Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer almıştır. Halen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı’dır.

Evli ve 7 çocuk babası olan Albayrak Almanca bilmektedir.