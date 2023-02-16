Hikmet Ciftci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hikmet Ciftci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hikmet Ciftci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hikmet Ciftci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hikmet Ciftci 10 Mart 1998 tarihinde Neuss şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Hikmet Çiftçi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hikmet Ciftci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fairplay Career yapmaktadır. Hikmet Ciftci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Göztepe futbol takımında oynamaktadır. Göztepe takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hikmet Ciftci'nin Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hikmet Ciftci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hikmet_cft/

Hikmet Ciftci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hikmet Ciftci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hikmet Ciftci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hikmet Ciftci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2019 yılında Aue

8 Ocak 2020 yılında 1.FC K'lautern

20 Ocak 2023 yılında Göztepe

30 Haziran 2023 yılında 1.FC K'lautern

Hikmet Ciftci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hikmet Ciftci şuan Göztepe takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hikmet Ciftci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FSV Vatan Neuss, 1.FC Köln

Türkiye U21 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.