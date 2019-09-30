Hikmet Karaman ile Kayserispor'un yolları ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bu durum da Karaman hakkında arama yapılmasına yol açtı. Peki Hikmet Karaman kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

HİKMET KARAMAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hikmet Karaman, 09.03.1960 yılında Kocaeli’de doğdu. UEFA Pro Lisans sahibi olup çok iyi

derecede Almanca ve başlangıç seviyesi İngilizce bilmektedir.

Oyunculuk Kariyeri

Oyunculuk kariyerine Kocaelispor’un altyapısında başlamış ve Almanya’ya yerleştikten sonra Berlin’de

öğrenimine devam ederken Rot-Weiß takımında da futbol oynamıştır. Rot-Weiß takımından sonra

Almanya da Normania 08 takımında futbol oynamıştır. Daha sonra Berlin Türkspor’a antrenör-oyuncu

olmuş ve bu takımda A Liga, Landes Liga’da şampiyon olup takımı Alman üçüncü ligine kadar

çıkarmıştır.

Antrenörlük Kariyeri

,C, B ve A Antrenörlük Lisanslarını Köln Hennef Sportschule’de tamamlamıştır. Kurs hocaları arasında

Bernt Stöber, Holger Osieck, Rute Muller ve Berti Vogts vardır. Yurtdışında özellikle Almanya, Finlandiya

ve İtalya’da çeşitli uluslararası futbol seminerlerine katılmış, katılmaktadır.

1994 senesinde Türkiye’ye dönerek Reinard Saftig ile birlikte asistan coach olarak Kocaelispor da görev

yapmıştır.

1995-1996 yıllarında Galatasaray’da çalışmış ve o sene şampiyonlar liginde Göteborg, Manchester

United ve Barcelona ile oynamışlardır.

1997-1998 yıllarında Kocaelispor’da A Milli Takım ve şimdiki Beşiktaş teknik direktörü Mustafa Denizli ile

birlikte çalışmıştır.

1998’de Holger Osieck (şimdiki UEFA Teknik Direktörü) ile beraber çalışmış ve Türkiye kupasını

kazanmışlardır.

1999 yılında süper ligde Erzurumspor’da teknik direktör olarak görev almıştır.

2000 yılında Adanaspor’u (süperlig) lig sonuncusu alıp ligi ilk sekizde bitirmişlerdir.

2001-2002 yıllarında 15 maçta 4 puan almış Kocaelispor’un başına gelmiş ve 41 puanla ligi bitirmişlerdir.

Bu başarı içerisinde, Mircea Lucesku’lu Galatasaray’ı İstanbulda 3-2 yenmekle kalmayıp, Türkiye

kupasını Cristoph Daum'lu Beşiktaş’ı finalde 4-0 yenerek kazanıp UEFA kupasına katılmaya hak

kazanmışlardır. Ayrıca bu sezonun hazırlık kampına gittikleri Avusturya’da Arsen Wenger’li Arsenali 4-1

yenerek güzel bir anı yaşamışlardır.

2003-2004 sezonunda Rizespor’u bir alt ligden alıp süper lige çıkartmış ve Türkiye kupasında yarı final

oynatmıştır.

2004-2005 yılında Kayserispor’un başına geçip ikinci yarı 17 maçta sadece 4 mağlubiyet alıp takımı ligde

bırakarak bugünkü Kayserispor’un temellerini atmışlardır.

2006-2007 sezonunda Ankaragücü takımını çalıştırmıştır.

2007-2008 yılında 9 maçta hiç galibiyeti olmayan 3 puan ile ligin sonunda olan süper lig takımı

Ankaraspor’un ligde kalmasında büyük pay sahibi olmuştur.

2008 yılında Antalyaspor’u bir alt ligden alıp süper lig’e çıkarmıştır.

2009-2010 sezonunun son 9 haftasında Ankaragücü takımının başına gelerek, bir alt lige düştü denen

takımı 5 galibiyet alarak ligde bırakmıştır.

2010/2011 Sezonunun 5.Haftasında "0" puanla aldığı Manisaspor'u tarihinin en iyi derecesi (lig 10.

uncusu) ve yüksek puanı (43 puan) ile rekor kırmıştır.