Hikmet Karaman: "Maalesef Türkiye’de skorlara göre antrenörler yargılanıyor"

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan İstiklal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Bizler ne zaman, ne yapacağımız biliriz. Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor. Mutlaka teknik adamlar bazı şeyler yürümezse bırakır" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan İstiklal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın son bölümleri hakkında konuşan Karaman, "Maçın son bölümleri, pozisyonu ben de defalarca seyrettim. Çok ağır bir karar. Yani hakem penaltıyı vermese belki Konyaspor tarafı da "Bu kadar net penaltıyı nasıl vermezsin?" diyemezdi. Çünkü farklı açılardan baktığınızda pozisyon penaltı gözükmüyor ama diğer bir açıdan baktığınızda her iki oyuncunun kafasının ortasında top kalmış, kaldıktan sonra iki kolun üzerinden top gidiyor. Yani zor bir karar ama nihayetinde VAR var, hakem var, bir karar verilmiş. Esas üzüntümüz 2-1'den sonra uzatma dakikalarında oyuncumuzun görmüş olduğu, Pedro'nun görmüş olduğu kırmızı kart. Aslında bu gibi pozisyonlarda zaten hakem çok zor bir karar vermiş. Yani VAR'ın başına gidip 1 dakika baktıktan sonra penaltıyı verememiş. 4 dakikaya yakın bir süre geçiyor, her iki taraf da itiraz ediyor. Zor bir karar veriyor, bu karardan sonra penaltıyı vermesi, maç 2-1 olmuş, tansiyonu düşürmesi gerekir. Orada kırmızı kartlık bana göre fazla bir şey yok. Yani oyuncumuzun bir hareketini göremedim. Ben hakeme sordum bunu, "Benim üzerime yürüdü" dedi. Orada biraz daha hakemin pozitif tavır göstermesi gerekir. Oyuna gelince, evet golü bulduk. Rakibimizin kendi kalesine attığı pozisyondan golü bulduk. Aslında buradan ikiyi bulmamız lazım. Onu beceremedik. İlk devrenin son dakikalarında normalde top bizim ayağımızda iken az pas yapıp içeri 1-0 girebiliriz ama bu kontra oyun oynadık. Umut'la kontra oynadık. Aslında Umut orada kontra pozisyonunda atağı bitirecek. Yani içeri Bilal'in önüne yuvarlayabilse yüzde yüz gol pozisyonu. Ama dışarı çıkardı, o top geldi, döndü bize gol oldu. Bununla birlikte iki tane zorunlu değişiklik yaptık. Adebayor ve Yasir. Adebayor ilk 30 dakikada her an oyundan çıkabileceğini söyledi. Nitekim devre arasında sakatlığından dolayı oyundan çıktı. Yasir de önce yere düştü, "Devam edebilirim" dedi. 5 dakika sonra onu değiştirdik. Bizim adımıza iki tane zorunlu değişiklik büyük bir dezavantaj. Oyunun bitmesine 20-25 dakika kala bir 10-15 dakikalık bölümlerinde pozisyonlarımız var. İki tanesi Umut'la geldik, vurduk. Yani kontrol edebiliriz, göğsümüze alabiliriz. Orada 2-1'i yakalayabilirdik. Ama bunu yakalayamadık. Daha sonraki bölümde de Konyaspor'un baskısını hissettik. Nihayetinde maç bitti. Aykut hocayı, Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

"Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor"

Maçın sonunda taraftarların kendisini istifaya çağırması hakkında konuşan Karaman, "Bizler ne zaman, ne yapacağımız biliriz. Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor. Mutlaka teknik adamlar bazı şeyler yürümezse bırakır. Ama yürümesi için de futbol takımının yeni transferlerde zamana ihtiyaç, oyuncuların uyumluluğu, saha içerisindeki duruş bazen kötü performans, takımın kötü performans sergilemesi, teknik adamın buna göre tavır alması aynı şekilde yönetimin tavır alması. Bazen iyi iken de istifa etmelisin. Taraftar bugün istifa diyor da, biz de yendikten sonra ben de "İstifa" diyebilirdim. Bir de oradan bakın yani. Öteden bakın, niye bu taraftan bakıyorsunuz? Maalesef Türk futbolunun yanlış değerlendirmesi. Şimdi isim vermeyeceğim, adam başka bir hocaya da "İstifa" diyor. Ama oyuna soktuğu oyuncuyu, hiç kimse transfer döneminde almadı. O oyuncuyu kurtarıcı oyuncu olarak sokuyor. Dolayısıyla mutlaka insanlar, teknik adamlar, başkanlar, yöneticiler gerektiğinde gerekli tavrı sergileyebilirler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA