Hikmet Karaman: Mağlubiyeti hak etmedik

Süper Lig 1'nci hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda değerlendirmede bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Skorun aleyhimize olması iç sahada oynadığımız maç olarak değerlendirdiğimizde memnun olmadığımız bir skor. 90 dakika değerlendirdiğimizde ise yeni bir takım oluşumu görüyoruz. 86'da gol yedik. Takıldığım konu golün ofsayt diye iptal edilmesi. 4-5 dakika beklenilmez. Kararsız kalmışsın veremiyorsun belli. VAR'a güveniyoruz. VAR'ı destekleiyoruz. Ama VAR'da kim var onu bilmiyorum. VAR'daki hakemler zorlanıyorlarsa hakemin kararına saygı göstersinler. Ne bizim ne de başkasının hakkı yensin. Tribünler bekliyor. Hakem bekliyor. Mağlup olmamalıydık. Mağlup olduk. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olmamız lazım. Şansız bir sakatlık yaşadık. Takım asla kötü mücadele etmedi. Zaman zaman forvetteki eksikliklerimizi gördük. Ama mağlubiyeti hak etmedik. Çok çalışmamız lazım. Bugünlere nasıl geldiğimizi hepiniz iyi biliyorsunuz. Taraftarın gücüne ihtiyacımız var. Çatlak sesleri susturacaklar. Kimse negatif konuşmayacak. Bu takım mutlaka iyi bir yere gelecektir. Bunu telafi etmemiz gerekiyor. Ankaragücü maçında burada kaybettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz "dedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise değerlendirmesinde, "Zor bir deplasmandan 3 puan almanın sevincini yaşıyoruz. 3 sene sonra sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kayserispor iyi bir ekip kurmuş. Zaman zaman baskılı oynadılar. Şanslarımızı daha iyi değerlendirmiş olsaydık skor daha değişik olabilirdi. Kayserispor'un ofsayt gerekçesiyle verilmeyen 1 golü var. Bu durum önümüzdeki haftalarda bize de olabilir. Bir başka tarafa da olabilir. Taraftarlarında iyi bir maç izlediğini düşünüyorum.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Erol Bulut'un konuşması

- Hikmet Karaman'ın açıklaması

DHA