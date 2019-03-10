Hikmet Karaman: “Rakibimizi tebrik ediyoruz”

0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Aslında oyunun içerisinde 1-0'dan sonra yakaladığımız net pozisyon var. Kaleci Gökhan'ı tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkarttı. Önümüzde ki hafta çok önemli bir maçımız var. Çalışmalarımızı ona göre devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA