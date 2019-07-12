Hikmet Karaman: Transferde emin adımlarla ilerliyoruz

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Başkanımız Erol Bedir ve yönetim kurulu transferlerle ilgili emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürüyor. Karaman, bugünkü antrenmanda takımı üç gruba böldü. Bir grup fitness çalışması yaparken, ikinci grup koşu, üçüncü grup ise pas ve taktik çalıştı. Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernando Boldrin ile Sakıb Aytaç tesislere gelerek takımla idmanlara başladı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, salonu kendilerine açan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na teşekkür ederek, "Kayserispor'a da böyle bir tesisi en kısa zamanda bekliyoruz. Geçici olarak buradayız" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, transfer için ise "Başkanımız Erol Bedir ve yönetim kurulu transferlerle ilgili emin adımlarla ilerliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların spor salonunda çalışmaları

- Teknik direktör Hikmet Karaman'ın açıklamaları

- Antrenmandan görüntüler

- Detaylar

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DHA