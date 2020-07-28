Hilal Altınbilek Gurur Aydoğan ile Çeşme'de el ele görüntülendi!

Hilal Altınbilek yeni aşkıyla tatilde yakalandı. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, geçtiğimiz gün Hilal Altınbilek'le Çeşme Dalyan The Beach Of Momo'da görüntülendi. İkilinin samimi halleri gözlerden kaçmadı.

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan güzel oyuncu Hilal Altınbilek düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri de üzerine çekti.

Bir dönem dizideki rol arkadaşıyla adı aşk iddialarına karışan Altınbilek bu haberi sert bir dille yalanlamıştı. Çeşme’de tatil yapan Hilal Altınbilek’in son olarak Kubilay Aka ile yakınlaştığı iddia edilmiş ancak bu haberinde doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

Altınbilek bu defa gönlünü Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'a kaptırdı. İkilinin samimi halleri herkesin dikkatini çekti. Gurur Aydoğan, bir dizi setinde tanıştığı Başak Güröz ile uzun süre aşk yaşamış ancak ilişkileri bir anda sonlanmıştı.