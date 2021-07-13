Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu Hilal Altınbelek ile birlikte görüntülendi. Bunun üzerine ikilinin birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Biz de merak edilen Hilal Altınbilek - Metin Hara aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hilal Altınbilek ve Metin Hara sevgili mi? soruların yanıtını haberimizde verdik. İşte detaylar...

HİLAL ALTINBİLEK - METİN HARA AŞK MI YAŞIYOR, BİRLİKTE Mİ? HİLAL ALTINBİLEK VE METİN HARA SEVGİLİ Mİ?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından 30 yaşındaki Hilal Altınbilek a dizisinin sezona ara vermesinin ardından soluğu tatilde almıştı.

Ünlü oyuncu, tatil yaptığı Bozcaada'da 39 yaşındaki yazar Metin Hara ile sarmaş dolaş kameralara yakalandı.

Gossippasta'da yer alan habere göre Altınbilek, bir zamanlar Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara'yla sarmaş dolaş tatil yaptığı Bozcaada'da objektiflere yakalandı.

Başarılı oyuncu Altınbilek, sosyal medyada sürekli olarak Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu.