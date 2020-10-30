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Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı!

Geçtiğimiz yaz Oya Aydoğan'ın Gurur Aydoğan ile görüntülenen ve aşk yaşadıkları iddia edilen Hilal Altınbilek'in kaçış planı tutmadı.

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı!

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan geçtiğimi akşam aynı binaya giriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz yaz birlikte tatil yapan ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı!

Bu yaza damga vuran aşklardan olan Gurur Aydoğan ve Hilal Altınbilek önceki akşam Bebek Otel'den çıkarken görüntülendi.

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı!

Mekandan ilk olarak Hilal Altınbilek ayrıldı.

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı!

Güzel oyuncunun muhabirlerle röportaj yaptığı sırada mekandan kız arkadaşlarıyla çıkan Aydoğan, hedef şaşırtmaya çalıştı.

Altınbilek, röportajında, "Gurur'la arkadaşız" dedi. Vip aracına binen oyuncu, Aydoğan'ın bindiği taksiyi takip etti.

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı!
Levent'te bir binanın önünde duran iki oyuncu, araçlardan indi. Aydoğan, "Arkadaşlar lütfen yapmayın" derken, onun hemen arkasından binaya giren oyuncu, "Arkadaşlar çekmeyin. Rica ediyorum" diye konuştu.

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı!

İkilinin yeniden bir araya geldiği iddia edildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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