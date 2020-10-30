Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı!

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan geçtiğimi akşam aynı binaya giriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz yaz birlikte tatil yapan ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Bu yaza damga vuran aşklardan olan Gurur Aydoğan ve Hilal Altınbilek önceki akşam Bebek Otel'den çıkarken görüntülendi.

Mekandan ilk olarak Hilal Altınbilek ayrıldı.

Güzel oyuncunun muhabirlerle röportaj yaptığı sırada mekandan kız arkadaşlarıyla çıkan Aydoğan, hedef şaşırtmaya çalıştı.

Altınbilek, röportajında, "Gurur'la arkadaşız" dedi. Vip aracına binen oyuncu, Aydoğan'ın bindiği taksiyi takip etti.



Levent'te bir binanın önünde duran iki oyuncu, araçlardan indi. Aydoğan, "Arkadaşlar lütfen yapmayın" derken, onun hemen arkasından binaya giren oyuncu, "Arkadaşlar çekmeyin. Rica ediyorum" diye konuştu.

İkilinin yeniden bir araya geldiği iddia edildi.